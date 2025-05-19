Когда 7 сезон сериала «Трон, отмеченный богом»?

Наш ответ:

«Трон, отмеченный богом» — китайский аниме-сериал в жанре фэнтези и боевика. Шоу стартовало в 2022 году. Седьмой сезон начал выходить 5 мая 2025 года. В России новые серии можно смотреть в онлайн-кинотеатрах «Кинопоиск», «Иви» и KION.



Действие разворачивается в мире, где появление демонов и богодемонов поставило человечество на край гибели. Шесть храмов объединились, чтобы спасти мир людей, в результате чего разгорелась масштабная война. В этом хаосе маленький мальчик решает вступить в один из храмов в качестве рыцаря, стремясь спасти свою мать. Пройдя через непростые тренировки, он мечтает обрести силу, стать величайшим рыцарем и однажды унаследовать трон в этом жестоком мире, балансирующем на грани уничтожения.