Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Аниме Когда 4 сезон аниме "Восхождение героя щита"?

Когда 4 сезон аниме "Восхождение героя щита"?

Олег Скрынько 27 июня 2025 Дата обновления: 27 июня 2025
Наш ответ:

«Восхождение героя щита» - один из наиболее обсуждаемых аниме-сериалов последних лет, который понравился зрителям всего мира. Четвертый сезон современной классики стартует на ТВ 9 июля.

Напоминаем сюжет сериала, если вы вдруг успели его забыть. Обычный студент Наофуми Иватани неожиданно попадает в фэнтезийный мир вместе с тремя другими парнями - их выбрали в качестве героев, чтобы спасти королевство от катастрофы. Но судьба жестоко обошлась с Наофуми: его предали, оболгали и оставили ни с чем. Единственное, что у него осталось - таинственный легендарный щит, считавшийся бесполезным. Однако именно с этим щитом Наофуми решает бросить вызов судьбе, доказать свою силу и отомстить тем, кто его предал.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Восхождение героя щита
Восхождение героя щита боевик, приключения, аниме , фэнтези
2019, Япония
6.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
Человека в шляпе из 3 сезона «Алисы в Пограничье» зря считали Джокером: кто же он на самом деле?
Сценаристы все испортили? Почему фанаты отвернулись от Джихана во втором сезоне «Далекого города»
«Это просто смешно»: экс-летчики посмотрели ремейк «Экипажа» и нашли вагон и маленькую тележку ляпов
«138 минут пролетели незаметно»: новый военный триллер с Безруковым советуют смотреть только в кино — на старте получил 7,4 балла
«Если смотреть на факты, ответ очевиден»: фанаты не могли решить годами, а ИИ вмиг выбрал лучшего Бонда (это не Броснан)
Рейтинг 1.1 и сборы в 20 раз меньше бюджета: этот ремейк классики СССР лучше, чем кажется — россияне спустя годы нашли, за что хвалить
«Ей довольно трудно»: день рождения Басилашвили омрачен известием о состоянии Фрейндлих
Модный приговор агенту 007: британцы выбрали самого стильного Бонда в истории — легендарный Коннери даже не в топ-3
Дворец в Крыму, особняк за МКАДом: какую недвижимость придется делить наследникам Кеосаяна
Арису упал в кроличью нору, Усаги его Кролик: в «Алисе в пограничье» все герои — копии сказочных персонажей
Скучали по Стругацким после «Обитаемого острова»? Камеррер возвращается, но тяжелобольной блондин из фильма Бондарчука теперь не у дел
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше