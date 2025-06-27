Когда 4 сезон аниме "Восхождение героя щита"?

Наш ответ:

«Восхождение героя щита» - один из наиболее обсуждаемых аниме-сериалов последних лет, который понравился зрителям всего мира. Четвертый сезон современной классики стартует на ТВ 9 июля.



Напоминаем сюжет сериала, если вы вдруг успели его забыть. Обычный студент Наофуми Иватани неожиданно попадает в фэнтезийный мир вместе с тремя другими парнями - их выбрали в качестве героев, чтобы спасти королевство от катастрофы. Но судьба жестоко обошлась с Наофуми: его предали, оболгали и оставили ни с чем. Единственное, что у него осталось - таинственный легендарный щит, считавшийся бесполезным. Однако именно с этим щитом Наофуми решает бросить вызов судьбе, доказать свою силу и отомстить тем, кто его предал.