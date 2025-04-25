Когда 3 сезон аниме "Монолог фармацевта"?

Наш ответ:

«Монолог фармацевта» - один из самых популярных аниме-сериалов последних лет. Прямо сейчас на экраны выходит второй сезон, финал которого запланирован на 20 июня 2025 года. Когда именно состоится релиз третьего сезона, пока что неизвестно.



Напомним вам сюжет аниме. На востоке страны властвует император, а его жены и наложницы живут в роскошном комплексе — заднем дворце, или хугун. Маомао, скромная и умная девушка из провинции, выросшая у аптекаря-отца, и представить не могла, что окажется в этом месте. Но ее похищают и продают во дворец в качестве служанки. Хотя внешне Маомао неприметна, она обладает острым умом и глубокими знаниями в медицине, о которых никто не догадывается. Всё меняется, когда она привлекает внимание загадочного и проницательного евнуха Цзиньши. Он раскрывает ее тайный талант и назначает фрейлиной при любимой супруге императора — чтобы Маомао проверяла пищу на наличие яда.