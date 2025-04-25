Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Аниме Когда 3 сезон аниме "Монолог фармацевта"?

Когда 3 сезон аниме "Монолог фармацевта"?

Олег Скрынько 25 апреля 2025 Дата обновления: 25 апреля 2025
Наш ответ:

«Монолог фармацевта» - один из самых популярных аниме-сериалов последних лет. Прямо сейчас на экраны выходит второй сезон, финал которого запланирован на 20 июня 2025 года. Когда именно состоится релиз третьего сезона, пока что неизвестно.

Напомним вам сюжет аниме. На востоке страны властвует император, а его жены и наложницы живут в роскошном комплексе — заднем дворце, или хугун. Маомао, скромная и умная девушка из провинции, выросшая у аптекаря-отца, и представить не могла, что окажется в этом месте. Но ее похищают и продают во дворец в качестве служанки. Хотя внешне Маомао неприметна, она обладает острым умом и глубокими знаниями в медицине, о которых никто не догадывается. Всё меняется, когда она привлекает внимание загадочного и проницательного евнуха Цзиньши. Он раскрывает ее тайный талант и назначает фрейлиной при любимой супруге императора — чтобы Маомао проверяла пищу на наличие яда.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Монолог фармацевта
Монолог фармацевта драма, аниме , мелодрама
2023, Япония
9.0
