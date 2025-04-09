Когда 3 сезон "Агентов времени"?

Наш ответ:

«Агенты времени» - популярное китайское аниме, которое насчитывает три сезона. Третий сезон шоу начал выходить 27 декабря 2024 года и завершился 31 января 2025 года. На данный момент не ясно, когда аниме вернется в эфир и сколько запланировано новых эпизодов.



Напоминаем вам сюжет сериала. В оживлённой столице сохранилось скромное фотоателье под названием «Время». Посетителей здесь немного, но место необычное — им управляют двое парней, обладающих сверхъестественными способностями. Когда один из клиентов просит о помощи, они с помощью своих сил проникают внутрь фотографии. Казалось бы, обычное задание, но всё оборачивается куда сложнее, чем ожидалось, и вскоре события принимают неожиданный поворот.

