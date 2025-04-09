Меню
Когда 3 сезон "Агентов времени"?

Олег Скрынько 9 апреля 2025 Дата обновления: 9 апреля 2025
Наш ответ:

«Агенты времени» - популярное китайское аниме, которое насчитывает три сезона. Третий сезон шоу начал выходить 27 декабря 2024 года и завершился 31 января 2025 года. На данный момент не ясно, когда аниме вернется в эфир и сколько запланировано новых эпизодов.

Напоминаем вам сюжет сериала. В оживлённой столице сохранилось скромное фотоателье под названием «Время». Посетителей здесь немного, но место необычное — им управляют двое парней, обладающих сверхъестественными способностями. Когда один из клиентов просит о помощи, они с помощью своих сил проникают внутрь фотографии. Казалось бы, обычное задание, но всё оборачивается куда сложнее, чем ожидалось, и вскоре события принимают неожиданный поворот.
 

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Агенты времени
Агенты времени аниме , фэнтези
2021, Китай
0.0
