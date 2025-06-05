Когда 2 сезон сериала "Лукизм"?

Наш ответ:

На данный момент официального подтверждения о выходе второго сезона японского аниме-сериала «Лукизм» нет. Несмотря на это, поклонники с нетерпением ждут продолжения. Первый сезон, вышедший 8 декабря 2022 года, стал большим хитом стриминга Netflix и полюбился поклонникам аниме. Поэтому есть вероятность, что продолжение все же увидит свет в 2026 году.



Напомним сюжет, если вы успели его забыть. Пак Хён-сок — полный и неприметный старшеклассник, над которым постоянно издеваются одноклассники. Но однажды он внезапно превращается в стройного и привлекательного парня. Получив способность переключаться между двумя телами, Хён-сок начинает искать объяснение этому феномену и пытается понять, кто он на самом деле.