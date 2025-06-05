Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Аниме Когда 2 сезон сериала "Лукизм"?

Когда 2 сезон сериала "Лукизм"?

Олег Скрынько 5 июня 2025 Дата обновления: 5 июня 2025
Наш ответ:

На данный момент официального подтверждения о выходе второго сезона японского аниме-сериала «Лукизм» нет. Несмотря на это, поклонники с нетерпением ждут продолжения. Первый сезон, вышедший 8 декабря 2022 года, стал большим хитом стриминга Netflix и полюбился поклонникам аниме. Поэтому есть вероятность, что продолжение все же увидит свет в 2026 году.

Напомним сюжет, если вы успели его забыть. Пак Хён-сок — полный и неприметный старшеклассник, над которым постоянно издеваются одноклассники. Но однажды он внезапно превращается в стройного и привлекательного парня. Получив способность переключаться между двумя телами, Хён-сок начинает искать объяснение этому феномену и пытается понять, кто он на самом деле.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Лукизм
Лукизм аниме , драма
2022, Южная Корея
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
В главных ролях Петербург и Боярская: где и когда выйдет сериал «Царь ночи»
«Риск — это награда»: Ной Хоули намекнул, что во 2-ом сезоне «Чужого: Земля» нас ждет большее зло, чем ксеноморфы
Обычные люди едва могут его попробовать: какой чай пьет Патрик Джейн из «Менталиста»?
Арису упал в кроличью нору, Усаги его Кролик: в «Алисе в пограничье» все герои — копии сказочных персонажей
Дворец в Крыму, особняк за МКАДом: какую недвижимость придется делить наследникам Кеосаяна
«1000-7 причин посмотреть»: фанаты «Кайдзю № 8», общий сбор — ИИ назвал 3 похожих аниме, а вы согласны с выбором?
«Если смотреть на факты, ответ очевиден»: фанаты не могли решить годами, а ИИ вмиг выбрал лучшего Бонда (это не Броснан)
«138 минут пролетели незаметно»: новый военный триллер с Безруковым советуют смотреть только в кино — на старте получил 7,4 балла
Создатели «Джона Уика» нашли замену Киану Ривзу: готовят новый фильм про наемных убийц — и они явно посмотрели «Мстителей»
Обаяшка Годжо или задира Итадори? В «Магической битве» десятки ярких героев — пройдите тест и узнайте, на кого похожи именно вы
«Массовый психоз»: зрители годами спорят, реален ли Карлсон — а ИИ за секунду дал убедительный и философский ответ
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше