Какая озвучка "Магической битвы" лучше?

«Магическая битва» — популярный аниме-сериал, у которого несколько популярных озвучек. Разбираемся, какая из них самая удачная.
«Магическую битву» лучше всего смотреть с озвучкой Studio Band. Их версию считают эталонной благодаря качественному дубляжу, который отлично передаёт атмосферу оригинала, и удачному подбору голосов.
В тройку лидеров также входят:
В мире, где люди даже не подозревают, что служат пищей для демонов-проклятий, скрывается древняя угроза: легендарный Король проклятий Рёмен Сукуна был повержен, но его бессмертные останки разбросаны по свету. Тот, кто соберёт их, обретёт безграничную мощь и сможет уничтожить человечество. Обычный школьник Юдзи Итадори, посвящающий всё время больному деду, случайно ввязывается в эту войну. Чтобы избежать спортивных секций, он вступает в оккультный кружок, где друзья по неосторожности снимают печать с загадочного артефакта — пальца Сукуны. Теперь парень оказывается в эпицентре битвы между магами и проклятиями, от которой зависит судьба мира.
