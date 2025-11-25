Оповещения от Киноафиши
Какая музыка звучит в фильме «Человек-бензопила»?

Какая музыка звучит в фильме «Человек-бензопила»?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 25 ноября 2025 Дата обновления ответа: 25 ноября 2025

«Человек-бензопила» — хитовый аниме-сериал, основанный на одноименной манге Тацуки Фудзимото. Шоу получило продолжение в формате полнометражного аниме-фильма под названием «Человек-бензопила. Фильм: История Резе».

Какие композиции включает саундтрек к фильму?

Саундтрек сочинил композитор аниме-сериала Кэнсукэ Усио. Певец Кэнси Ёнэдзу исполнил заглавную тему «Iris Out», а закрывающую тему «Jane Doe» он исполнил в дуэте с Хикару Утадой. Ёнэдзу ранее написал песню «Kick Back», которая звучит в опенинге первого сезона аниме.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Человек-бензопила. Фильм: История Резе боевик, приключения, анимация
2025, Япония
8.0
