Киноафиша Спроси Киноафишу Аниме Как зовут главного героя аниме "Поднятие уровня в одиночку"?

Как зовут главного героя аниме "Поднятие уровня в одиночку"?

Олег Скрынько 26 марта 2025 Дата обновления: 26 марта 2025
Наш ответ:

Главного героя аниме "Поднятие уровня в одиночку" зовут Сон Джину. Он начинается как самый слабый охотник ранга E, но после случайной встречи с загадочной системой получает возможность становиться сильнее, прокачивая себя, как в RPG.

Напомним вам сюжет аниме-сериала, пользующегося огромной популярностью. По всему миру внезапно открылись порталы в параллельные измерения, откуда хлынули жуткие монстры. Чтобы защитить человечество, появились охотники — воины, способные сражаться с этими существами. Их сила и навыки определяют ранг, а слабейший среди них — Сон Джин-у, чей уровень настолько низок, что надежды на развитие нет. Однако, столкнувшись с могущественными монстрами, он погибает… и неожиданно возвращается к жизни. Таинственная система даёт ему второй шанс, наделяя особыми способностями, которые позволяют ему становиться сильнее без ограничений.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Поднятие уровня в одиночку
Поднятие уровня в одиночку аниме , фэнтези
2024, Япония/Южная Корея
9.0
