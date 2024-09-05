Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Аниме Как смотреть «Ван-Пис»?

Как смотреть «Ван-Пис»?

Олег Скрынько 5 сентября 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«Ван-Пис» — знаменитый комедийно-приключенческий аниме-сериал в жанре сёнэн, повествующий о подростке по имени Луффи, который обладает сверхъестественными способностями. Вместе со своими друзьями он бороздит моря на своем корабле, стремясь отыскать несметные сокровища короля пиратов Гола Д. Роджера. Эта сага состоит из оригинального сериала, филлеров, OVA (то есть компиляций вышедших серий) и почти полутора десятка полнометражных мультфильмов. Смотреть эту продолжительную франшизу, следуя хронологии изображаемых событий, нужно в таком порядке:

  1. Арка «На заре приключений»: серии 1–3 (1999)
  2. Арка «Оранж-Таун»: серии 4–8 (1999)
  3. Арка «Деревня Усоппа»: серии 9–18 (2000)
  4. Фильм «Ван-Пис: Фильм первый» (2000)
  5. OVA «Ван-Пис: Победить пирата Ганзака!» (1998)
  6. Арка «Ресторан Барати»: серии 19–30 (2000)
  7. Арка «Арлонг-Парк»: серии 31–45 (2000)
  8. Арка «История Багги»: серии 46–47 (2000)
  9. Арка «Логтаун»: серии 48–53 (2000–2001)
  10. Филлерная арка «Апис»: серии 54–61 (2001)
  11. Фильм «Ван-Пис: Приключение на Заводном Острове» (2001)
  12. OVA «Ван-Пис: Танцевальный карнавал Джанго» (2001)
  13. Арка «Реверс-Маунтин» серии 62–63 (2001)
  14. Арка «Виски-Пик»: серии 64–67 (2001)
  15. Арка «История Коби и Хельмеппо»: серии 68–69 (2001)
  16. Арка «Литл-Гарден»: серии 70–77 (2001)
  17. Арка «Остров Драм»: серии 78–91 (2001)
  18. Арка «Алабаста»: сюжетные серии 92–97, 100–101, 103–130, филлерные серии 98–99, 102 (2001–2002)
  19. OVA «Ван-Пис: Футбольный король мечты!» (2002)
  20. Фильм «Ван-Пис: Королевство Чоппера на Острове Необычных Животных» (2002)
  21. Филлерная арка «После Алабасты»: серии 131–135 (2002)
  22. Филлерная арка «Козий остров»: серии 136–138 (2002)
  23. Филлерная арка «Остров Рулука»: серии 139–143 (2003)
  24. Арка «Джая»: серии 144–152 (2003)
  25. Фильм «Ван-Пис: Путешествие в один конец» (2003)
  26. OVA «Ван-Пис: Пиратские короли бейсбола» (2004)
  27. Арка «Скайпия»: серии 153–195 (2003–2004)
  28. Филлерная арка «G-8»: серии 196–206 (2004)
  29. Арка «Длинно-круглая земля»: серии 207–219 (2004–2005)
  30. Филлерная арка «Океанский Сон»: серии 220–224 (2005)
  31. Фильм «Ван-Пис: Барон Омацури и Секретный Остров» (2005)
  32. Филлерная 225 серия из арки «Возвращение Фокси» (2005)
  33. Арка «Возвращение Фокси»: серии 226–228 (2005)
  34. Арка «Water 7»: серии 229–263 (2005–2006)
  35. Фильм «Ван-Пис: Гигантский механический солдат замка Каракури» (2006)
  36. Арка «Эниес-Лобби»: сюжетные серии 264–278, 284–290, 293–302, 304–312, филлерные серии 279–283, 291–292, 303 (2006–2007)
  37. Фильм «Ван-Пис: Приключение в Алабасте — Принцесса пустыни и пираты» (2007)
  38. Арка «После Эниес-Лобби»: сюжетные серии 313–316, 320–325, филлерные серии 317–319 (2007)
  39. Филлерная арка «Ледяной Охотник»: серии 326–336 (2007)
  40. Арка «Триллер-Барк»: серии 337–381 (2008)
  41. Фильм «Ван-Пис: Эпизод Чоппера Плюс — Зимнее цветение, чудесная сакура» (2008)
  42. OVA «Ван Пис: Романтическая Фантазия» (2008)
  43. Филлерная арка «Остров-Cпа»: серии 382–384 (2008–2009)
  44. Арка «Архипелаг Сабаоди»: сюжетные серии 385–405, филлерные серии 406–407 (2009)
  45. Арка «Амазония Лили»: серии 408–421 (2009)
  46. Арка «Импел-Даун, часть 1»: серии 422–425 (2009)
  47. Филлерная арка «Литл Ист Блю»: серии 426–429 (2009)
  48. Фильм «Ван-Пис: Жестокий мир» (2009)
  49. OVA «Ван-Пис: Жестокий мир. Эпизод 0» (2010)
  50. Арка «Импел-Даун, часть 2»: серии 430–456 (2009–2010)
  51. Филлерная арка «Маринфорд»: серии 457–458 (2010)
  52. Арка «Маринфорд»: серии 459–489 (2010–2011)
  53. Арка «После Войны»: серии 490–516 (2011)
  54. Арка «Возвращение на Сабаоди»: серии 517–526 (2011)
  55. Арка «Остров Рыболюдей»: серии 527–574 (2011–2012)
  56. Филлерная арка «Амбиции Z»: серии 575–578 (2012)
  57. Фильм «Ван-Пис: Z» (2012)
  58. Арка «Панк Хазард»: серии 579–625 (2012–2013)
  59. Филлерная арка «Возвращение Цезаря»: серии 626–628 (2013–2014)
  60. Арка «Дресс Роза»: серии 629–746 (2014–2016)
  61. Филлерная арка «Серебряный рудник»: серии 747–750 (2016)
  62. Фильм «Ван-Пис: Золото» (2016)
  63. Арка «Зоя»: серии 751–779 (2016–2017)
  64. Филлерная арка «Дозорные-сверхновые»: серии 780–782 (2017)
  65. Арка «Пирожный Остров»: серии 783–877 (2017–2019)
  66. Арка «Совет Королей»: серии 878–889 (2019)
  67. Арка «Страна Вано»: сюжетные серии 890–894, 897–906, 908–1028, 1031–1085, филлерные серии 895–896, 907, 1029–1030 (2019–2023)
  68. Фильм «Ван-Пис: Паническое бегство» после 8896 серии (2019)
  69. Фильм «Ван-Пис: Красный» (2022)
  70. Арка «Яичная Голова»: серии 1058–… (2023–…)

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Ван-Пис
Ван-Пис боевик, приключения, аниме , фэнтези
1999, Япония
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
Пять фильмов Тиграна Кеосаяна, которые лучше всего показывают его путь в кино
В 106 серии «Клюквенного щербета» Фатиху подпишут смертный приговор: страсти накаляются еще больше
Думаете, Терминатору еда ни к чему? А вот зачем Т-800 жует вафлю — и почему это не ошибка Джеймса Кэмерона
«Массовый психоз»: зрители годами спорят, реален ли Карлсон — а ИИ за секунду дал убедительный и философский ответ
Дворец в Крыму, особняк за МКАДом: какую недвижимость придется делить наследникам Кеосаяна
«138 минут пролетели незаметно»: новый военный триллер с Безруковым советуют смотреть только в кино — на старте получил 7,4 балла
Скучали по Стругацким после «Обитаемого острова»? Камеррер возвращается, но тяжелобольной блондин из фильма Бондарчука теперь не у дел
«Ей довольно трудно»: день рождения Басилашвили омрачен известием о состоянии Фрейндлих
Создатели «Джона Уика» нашли замену Киану Ривзу: готовят новый фильм про наемных убийц — и они явно посмотрели «Мстителей»
Рейтинг 1.1 и сборы в 20 раз меньше бюджета: этот ремейк классики СССР лучше, чем кажется — россияне спустя годы нашли, за что хвалить
Модный приговор агенту 007: британцы выбрали самого стильного Бонда в истории — легендарный Коннери даже не в топ-3
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше