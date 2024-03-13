Как смотреть сериал "Несносные пришельцы"?

Начинать смотреть аниме «Несносные пришельцы» лучше с самой первой серии, чтобы не упустить нить сюжета.
«Несносные пришельцы» — это ремейк известного комедийного сериала восьмидесятых, который предлагает зрителям веселую смесь фантастики, приключения и подростковой мелодрамы.
Однажды на планету прилетают пришельцы с намерением поработить человечество. Инопланетяне соглашаются отказаться от своих планов, если выбранный ими человек сможет за 10 дней справиться с предложенным испытанием. В итоге судьба землян ложится на плечи глуповатого подростка Атару Моробоши.
