Как смотреть «Евангелион»?

«Евангелион» — культовый аниме-сериал в жанре меха, действие которого разворачивается в постапокалиптическом мире. В центре сюжета — организация Nerv, ведущая борьбу против существ, именуемых Ангелами, которые почему-то атакуют человечество. Для защиты от пришельцев были изобретены биороботы Евангелионы. Ими могут управлять только 14-летние дети.
Оригинальный сериал выходил в середине 1990-х, после чего вышел ряд полнометражных сиквелов. Смотреть части этой саги следует в следующем порядке:
Авторизация по e-mail