Как смотреть «Евангелион»?

Как смотреть «Евангелион»?

Олег Скрынько 4 сентября 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«Евангелион» — культовый аниме-сериал в жанре меха, действие которого разворачивается в постапокалиптическом мире. В центре сюжета — организация Nerv, ведущая борьбу против существ, именуемых Ангелами, которые почему-то атакуют человечество. Для защиты от пришельцев были изобретены биороботы Евангелионы. Ими могут управлять только 14-летние дети.

Оригинальный сериал выходил в середине 1990-х, после чего вышел ряд полнометражных сиквелов. Смотреть части этой саги следует в следующем порядке:

  1. Сериал «Евангелион» (1995–1996). Состоит из одного сезона, который включает 26 эпизодов по 25 минут каждый.
  2. Фильм «Евангелион: Смерть и перерождение» (1997) — 101 минута
  3. Фильм «Конец Евангелиона» (1997) — 87 минут
  4. Фильм «Евангелион 1.0: Ты (не) один» (2007) — 98 минут
  5. Фильм «Евангелион 2.0: Ты (не) пройдешь» (2009) — 108 минут
  6. Фильм «Евангелион 3.0: Ты (не) исправишь» (2012) — 106 минут
  7. Фильм «Евангелион 3.0 + 1.0: Как‑то раз» (2021) — 155 минут

