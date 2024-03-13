Как смотреть аниме «Судьба»?

Начало аниме-франшизе «Судьба» положила одноименная видеоигра, вышедшая в 2004 году. Она имеет три варианта окончания, которые стали основой для трех серий. «Судьба» повествует о противостоянии семи чародеев, которые собирают сильнейших героев из прошлого и будущего для участия в Войнах Святого Грааля.
Аниме-фаншиза состоит из нескольких сериалов, полнометражных фильмов, короткометражек, спин-оффов и приквелов. Ниже приводим сюжетную последовательность, в которой можно смотреть части этой саги. Стоит подчеркнуть, что это один из вариантов, поскольку в рамках этой серии действие разворачивается в разных вселенных.
Другой вариант — просмотр в том порядке, в котором части франшизы выходили хронологически.
