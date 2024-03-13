Как смотреть аниме «Судьба»?

Наш ответ:

Начало аниме-франшизе «Судьба» положила одноименная видеоигра, вышедшая в 2004 году. Она имеет три варианта окончания, которые стали основой для трех серий. «Судьба» повествует о противостоянии семи чародеев, которые собирают сильнейших героев из прошлого и будущего для участия в Войнах Святого Грааля.



Аниме-фаншиза состоит из нескольких сериалов, полнометражных фильмов, короткометражек, спин-оффов и приквелов. Ниже приводим сюжетную последовательность, в которой можно смотреть части этой саги. Стоит подчеркнуть, что это один из вариантов, поскольку в рамках этой серии действие разворачивается в разных вселенных.

Судьба/Начало», сезон 1 (2011)

Судьба/Начало», сезон 2 (2012)

Досье лорда Эль-Меллоя II» (2016 – 2021)

Сегодняшнее меню для Эмии», ONA (2018)

Судьба/Ночь схватки» (2006)

Судьба/Ночь схватки: Бесконечный мир клинков», сезон 1 (2014)

Судьба/Ночь схватки: Бесконечный мир клинков», сезон 2 (2015)

Судьба/Ночь схватки: Прикосновение небес», кинотрилогия (2017 – 2020)

Судьба/Великий приказ» (2016)

Судьба/Великий приказ: Камелот — Странствие» (2020)

Судьба/Великий приказ: Камелот — Паладин» (2021)

Судьба/Великий приказ: Вавилония — Начало путешествия» (2019)

Судьба/Великий приказ: Вавилония» (2019)

Судьба/Великий приказ: Финальная сингулярность — Соломон» (2021)

Судьба/Великий приказ: Лунный свет в потерянной комнате» (2017)

Судьба/Апокриф» (2017)

Судьба/Дополнение: Последний вызов на бис» (2018)

Судьба/Дополнение: Последний вызов на бис – Теория движения неба» (2018)

Судьба/Девочка-волшебница Иллия», сезон 1 (2013)

Судьба/Девочка-волшебница Иллия — спецвыпуски» (2013)

Судьба/Девочка-волшебница Иллия — OVA» (2014)

Судьба/Девочка-волшебница Иллия», сезон 2 (2014)

Судьба/Девочка-волшебница Иллия 2 — спецвыпуски» (2014)

Судьба/Девочка-волшебница Иллия 2 — OVA» (2015)

Судьба/Девочка-волшебница Иллия 2 — heart!» (2015)

Судьба/Девочка-волшебница Иллия 2 — Herz!» (2015)

Судьба/Девочка-волшебница Иллия 3» (2016)

Судьба/Девочка-волшебница Иллия 3 — спецвыпуски» (2017)

Судьба/Девочка-волшебница Иллия: Клятва под снегом» (2017)

Судьба/Девочка-волшебница Иллия: Клятва под снегом – спецвыпуск» (2018)

Судьба/Девочка-волшебница Иллия — Призматический фантазм» (2019)

Судьба/Девочка-волшебница Иллия. Фильм»

Судьба/Прототип» (2011)

Другой вариант — просмотр в том порядке, в котором части франшизы выходили хронологически.