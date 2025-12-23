«Принцесса Мононоке» — выдающийся анимационный фильм, вышедший в 1997 году.

Как называются духи леса в аниме «Принцесса Мононоке»

В аниме Хаяо Миядзаки «Принцесса Мононоке» духи леса представлены не как единый вид, а как огромное и разнообразное сообщество существ, олицетворяющих каждую травинку, дерево, камень и стихию. Это целая иерархия и экосистема божеств.



На вершине этого мира стоит Великий Лесной Дух (или Ночной Повелитель). Это могущественное божество-олень, ходящее и днём, и ночью, в чьих шагах рождается и умирает жизнь. Он – сама душа леса, воплощение его циклов.



Ему подчиняются более мелкие, но не менее важные духи:

Кодама — самые известные и загадочные. Эти маленькие белые существа с покачивающимися головами живут в древних деревьях. Их присутствие — знак здоровья и чистоты леса. Они не говорят, а лишь тихо постукивают, наблюдая за всем.

Ками леса и гор — это духи конкретных мест: огромные кабаны (как Моро, приёмная мать Мононоке), волки, обезьяны. Они защищают свою территорию от посягательств людей.

Духи-лилипуты («коробочки») и другие мелкие существа — они оживляют каждую частичку природы, показывая, что священна не только гора или дерево, но и каждый лист, каждый ручей.



Таким образом, Миядзаки создаёт не просто «лесных духов», а целый одушевлённый, священный мир, где божеством является сама экосистема в её единстве. Уничтожение леса людьми из Железного Города — это не просто вырубка, а святотатство и убийство, что и приводит к страшному конфликту.