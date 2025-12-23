Как называются духи леса в аниме "Принцесса Мононоке"?

«Принцесса Мононоке» — выдающийся анимационный фильм, вышедший в 1997 году.
В аниме Хаяо Миядзаки «Принцесса Мононоке» духи леса представлены не как единый вид, а как огромное и разнообразное сообщество существ, олицетворяющих каждую травинку, дерево, камень и стихию. Это целая иерархия и экосистема божеств.
На вершине этого мира стоит Великий Лесной Дух (или Ночной Повелитель). Это могущественное божество-олень, ходящее и днём, и ночью, в чьих шагах рождается и умирает жизнь. Он – сама душа леса, воплощение его циклов.
Ему подчиняются более мелкие, но не менее важные духи:
Таким образом, Миядзаки создаёт не просто «лесных духов», а целый одушевлённый, священный мир, где божеством является сама экосистема в её единстве. Уничтожение леса людьми из Железного Города — это не просто вырубка, а святотатство и убийство, что и приводит к страшному конфликту.
