Как называются цветы из "Токийского гуля"?

Наш ответ:

В "Токийском гуле" часто появляются красные паучьи лилии, известные как лилии-пауки. Эти цветы символизируют смерть, разлуку и перерождение, что тесно связано с сюжетными линиями аниме и манги. Они особенно заметны в важных сценах, связанных с Канэки Кэном и его превращением.



Напомним сюжет аниме. Студент Кэн Канэки оказывается в беде и попадает в больницу, но его испытания только начинаются. Врачи пересаживают ему органы гулей – существ, питающихся человеческой плотью. После операции Канэки сам превращается в одного из них. Он пытается найти своё место в новом мире, балансируя между человеческой сущностью и природой монстра. Однако для людей он теперь чужак, а для гулей – не до конца свой. Оказавшись между двух миров, Канэки вынужден бороться за выживание и искать свой путь.