Как менялась рисовка в аниме-сериале «Ван-Пис»?

Наш ответ:

«Ван-Пис» является культовым аниме, имеющим огромную армию поклонников. Сериал стартовал в 1999 году и продолжает выходить по сей день. Визуальный стиль этого шоу претерпевает со временем изменения, которые отчасти связаны с изображаемыми сюжетными арками. Так, выделяют два основных периода: до скачка во времени («таймскипа») и после. В более ранних сериях стиль анимации проще и не отличается высокой детализацией, тогда как новая рисовка (начинается с арки Вано) более фактурная, глубокая, четкая, с упорными контурами и насыщена визуальными подробностями. Кроме того, первые 200+ серий имеют формат экрана 4:3, тогда как формат последующих эпизодов — 16:9.