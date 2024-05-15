Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Аниме Как менялась рисовка в аниме-сериале «Ван-Пис»?

Как менялась рисовка в аниме-сериале «Ван-Пис»?

Олег Скрынько 15 мая 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«Ван-Пис» является культовым аниме, имеющим огромную армию поклонников. Сериал стартовал в 1999 году и продолжает выходить по сей день. Визуальный стиль этого шоу претерпевает со временем изменения, которые отчасти связаны с изображаемыми сюжетными арками. Так, выделяют два основных периода: до скачка во времени («таймскипа») и после. В более ранних сериях стиль анимации проще и не отличается высокой детализацией, тогда как новая рисовка (начинается с арки Вано) более фактурная, глубокая, четкая, с упорными контурами и насыщена визуальными подробностями. Кроме того, первые 200+ серий имеют формат экрана 4:3, тогда как формат последующих эпизодов — 16:9.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Ван-Пис
Ван-Пис боевик, приключения, аниме , фэнтези
1999, Япония
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
Человека в шляпе из 3 сезона «Алисы в Пограничье» зря считали Джокером: кто же он на самом деле?
«Это просто смешно»: экс-летчики посмотрели ремейк «Экипажа» и нашли вагон и маленькую тележку ляпов
Думаете, Терминатору еда ни к чему? А вот зачем Т-800 жует вафлю — и почему это не ошибка Джеймса Кэмерона
«Ей довольно трудно»: день рождения Басилашвили омрачен известием о состоянии Фрейндлих
Модный приговор агенту 007: британцы выбрали самого стильного Бонда в истории — легендарный Коннери даже не в топ-3
Арису упал в кроличью нору, Усаги его Кролик: в «Алисе в пограничье» все герои — копии сказочных персонажей
«1000-7 причин посмотреть»: фанаты «Кайдзю № 8», общий сбор — ИИ назвал 3 похожих аниме, а вы согласны с выбором?
Дворец в Крыму, особняк за МКАДом: какую недвижимость придется делить наследникам Кеосаяна
Скучали по Стругацким после «Обитаемого острова»? Камеррер возвращается, но тяжелобольной блондин из фильма Бондарчука теперь не у дел
Обаяшка Годжо или задира Итадори? В «Магической битве» десятки ярких героев — пройдите тест и узнайте, на кого похожи именно вы
«Массовый психоз»: зрители годами спорят, реален ли Карлсон — а ИИ за секунду дал убедительный и философский ответ
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше