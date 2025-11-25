Оповещения от Киноафиши
Где происходят события аниме «Человек-бензопила»?

Где происходят события аниме «Человек-бензопила»?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Дата ответа: 25 ноября 2025

«Человек-бензопила» — один из наиболее популярных аниме-сериалов последних лет, который в 2025 году получит полнометражное продолжение под названием «Человек-бензопила. Фильм: История Резе».

Где происходят события аниме «Человек-бензопила»

События аниме «Человек-бензопила» разворачиваются в Токио, Япония. Временем действия, согласно манге, является 1997 год.

О чем аниме

Дэнжи мечтал лишь о простой жизни без долгов, оставленных отцом. Расплачиваясь с якудза, он продал почку и стал нелегальным охотником на демонов вместе с питомцем-бензопилой Почитой. Преданный бандитами, Дэнжи погибает, но Почита жертвует собой, став его сердцем. Теперь Дэнжи — гибрид человека и демона с бензопилами вместо конечностей. Его нанимает Бюро общественной безопасности, где он находит первых друзей — угрюмого Аки и вспыльчивую Пауэр, — и первую любовь — загадочную начальницу Макиму. Впереди его ждут опасные приключения, полные неожиданных поворотов.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Человек-бензопила. Фильм: История Резе боевик, приключения, анимация
2025, Япония
8.0
Человек-бензопила
Человек-бензопила аниме , боевик, приключения
2022, Япония
8.0
