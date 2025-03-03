Меню
Cколько серий в аниме "Голубая шкатулка"?

3 марта 2025
Наш ответ:

«Голубая шкатулка» - аниме-сериал, который продолжает выходить на экраны прямо сейчас. На сегодняшний день успели выйди 22 серии, тогда как их общее количество, как сообщается, составит 25 эпизодов. Однако информация может обновляться.

Тайки Иномата учится в спортивной школе «Эймэй» и играет в команде по бадминтону. Каждое утро он старается первым добраться до спортзала, чтобы получить дополнительное время для тренировок. Однако, как ни спеши, его там всегда кто-то опережает. Однажды он обратил внимание на Тинацу Кано — целеустремлённую баскетболистку, которая с утра пораньше оттачивает свои броски. Сначала Тайки просто восхищался её упорством, но вскоре она стала его главным источником вдохновения. Несмотря на то, что Тинацу кажется недосягаемой, Тайки готов приложить все усилия, чтобы однажды сравняться с ней. Но кто бы мог подумать, что судьба сама сократит между ними дистанцию самым неожиданным образом?

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Голубая шкатулка
Голубая шкатулка комедия, аниме , спорт
2024, Япония
9.0
