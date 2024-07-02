Что такое хаки в "Ван Пис"?

Наш ответ:

Хаки — загадочная сила, присутствующая в каждом живом существе в мире One Piece, которая дает возможность использовать её для различных целей.



Эту силу можно применять для обнаружения духовной энергии других людей и предсказания их действий (Хаки Наблюдения), создания невидимой духовной брони для защиты и нападения (Хаки Вооружения), а также есть особая группа избранных, способных доминировать над волей других людей (Королевское Хаки).



Все существа в мире One Piece способны использовать хаки (за исключением Королевского Хаки), однако большинство обычных людей даже не подозревает о её существовании.



Также напомним, что "Ван Пис" — один из самых популярных аниме-сериалов современности, продолжающий выходить по сей день.