Что такое хаки в "Ван Пис"?

Олег Скрынько 2 июля 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

Хаки — загадочная сила, присутствующая в каждом живом существе в мире One Piece, которая дает возможность использовать её для различных целей.

Эту силу можно применять для обнаружения духовной энергии других людей и предсказания их действий (Хаки Наблюдения), создания невидимой духовной брони для защиты и нападения (Хаки Вооружения), а также есть особая группа избранных, способных доминировать над волей других людей (Королевское Хаки).

Все существа в мире One Piece способны использовать хаки (за исключением Королевского Хаки), однако большинство обычных людей даже не подозревает о её существовании.

Также напомним, что "Ван Пис" — один из самых популярных аниме-сериалов современности, продолжающий выходить по сей день.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Ван-Пис
Ван-Пис боевик, приключения, аниме , фэнтези
1999, Япония
0.0
