Чем закончится «Атака титанов»?

Наш ответ:

«Атака титанов» — хитовый фэнтезийный аниме-сериал, выходивший в 2013–2023 годах. По сюжету остатки человечества проживают за высокими стенами, защищаясь от обитающих снаружи смертоносных великанов. Однажды стену рушит небывалый супертитан. Вместе с другими великанами он прорывается в поселение и убивает мать мальчика по имени Эрен. Он дает клятву, что уничтожит титанов и отомстит. Другие ключевые персонажи — девочка Микаса Аккерман и Армин Арлерт. Оба с детства дружат с Эреном.



В дальнейшем Эрен превращается в ослепленного яростью харизматичного лидера. Он сам становится Титаном Прародителем и возглавляет армию Гул Земли. Эрен собирается уничтожить большую часть населения Марлии, чтобы тем самым спасти остров Парадиз. Происходит кульминационная битва, в ходе которой Эрен демонстрирует всю свою титаническую мощь. Однако Микасе удается убить Эрена. В то же время показаны альтернативные флешбэки о том, что бы случилось, если бы Микаса призналась Эрену в любви. Смерть Эрена становится точкой в войне титанов. Те, кто носил в себе силу титанов, вновь становятся обычными людьми. Армин договаривается о мире с Марлией. Прародительница Имир обретает покой. Микаса скорбит по Энеру. Однажды к ней прилетает птица и тянет шарф, который Эрен подарил Микасе. Микаса понимает, что эта птица и есть Эрен. Это происшествие помогает Микасе пережить смерть возлюбленного. Она выходит замуж за Жана, у них рождаются дети.



Во время титров показано, что Парадиз развивается и превращается в мегаполис. Начинается новая ожесточенная война, пусть уже и без титанов. Города превращаются в выжженную пустошь. Через много лет мальчик с собакой, идущий по этому постапокалиптическому миру, подходит к дереву на могиле Эрена. Мальчик пробирается меж корней дерева в пещеру, как когда-то сделала Прародительница Имир.