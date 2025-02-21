Меню
Чем закончится аниме «Токийский гуль»?

Чем закончится аниме «Токийский гуль»?

Олег Скрынько 21 февраля 2025 Дата обновления: 21 февраля 2025
Наш ответ:

«Токийский гуль» — аниме в жанре темного фэнтези, выходившее в 2014–2018 годах. Шоу основано на одноименной манге и состоит из четырех сезонов. По сюжету обыкновенный парень Кэн Канэки оказывается в больнице, после нападения на него гуля — это существа, которые питаются человеческой плотью. Чтобы спасти Кэна, ему пересаживают органы могущественного гуля. В результате герой становится наполовину гулем и тоже вынужден питаться человечиной. Став изгоем для людей, Кэн вынужден стать своим среди гулей, но в то же время пытается не терять человеческого достоинства. Закончилась эта история счастливо. Таука, жена Кэна, родила от него дочь. Люди и гули помирились. Кроме того, было изобретено мясо, похожее на человеческое. Это позволило гулям прекратить поедать людей.

Токийский гуль
