Чем закончится аниме «Токийский гуль»?

Наш ответ:

«Токийский гуль» — аниме в жанре темного фэнтези, выходившее в 2014–2018 годах. Шоу основано на одноименной манге и состоит из четырех сезонов. По сюжету обыкновенный парень Кэн Канэки оказывается в больнице, после нападения на него гуля — это существа, которые питаются человеческой плотью. Чтобы спасти Кэна, ему пересаживают органы могущественного гуля. В результате герой становится наполовину гулем и тоже вынужден питаться человечиной. Став изгоем для людей, Кэн вынужден стать своим среди гулей, но в то же время пытается не терять человеческого достоинства. Закончилась эта история счастливо. Таука, жена Кэна, родила от него дочь. Люди и гули помирились. Кроме того, было изобретено мясо, похожее на человеческое. Это позволило гулям прекратить поедать людей.