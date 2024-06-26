Чем закончится аниме "О моем перерождении в слизь"?

Наш ответ:

Аниме-сериал "О моем перерождении в слизь" продолжает радовать зрителей новыми эпизодами, и до финала еще далеко. Спойлеров в сети пока не появлялось, так что интрига сохраняется. В данный момент транслируется третий сезон, который стартовал 5 апреля 2024 года и завершится 13 сентября 2024 года.



Сюжет повествует о Сатору Миками, типичном офисном работнике за тридцать, чья жизнь кардинально изменилась после перерождения. Теперь он Римуру Темпест — лидер, градостроитель и, по совместительству, слизь. Прошло много времени с тех пор, как он стал этим, на первый взгляд, слабейшим существом. Однако не каждое существо способно создать мини-государство, провести эволюцию нескольких видов и изменить ход мировой истории. Римуру жил бы мирно в своем городе среди верных друзей, готовых в любой момент проявить к нему свою привязанность, но времена меняются, и его дому вновь грозит опасность.