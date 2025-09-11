Наш ответ:

«Блич» — культовый аниме-сериал, основанный на одноименной манге.

Чем закончился «Блич»

Финал аниме «Блич» в классическом его виде оборвался на арке «Прощание с Прощением» (так называемая «арка Потерянного агента»). После тяжелых событий в битве с Айзеном Ичиго Куросаки полностью теряет силы синигами и возвращается к обычной жизни. Он пытается смириться с тем, что больше не может защищать близких и видеть духов, но его мучает чувство беспомощности. Вскоре в его жизнь приходит загадочный человек Гиндзё Куга, лидер организации «Полнbring», предлагающий Ичиго шанс вернуть силы. Однако постепенно Ичиго понимает, что Гиндзё преследует собственные цели.

В решающем сражении Ичиго сталкивается с Гиндзё, и именно в этот момент синигами возвращают ему его настоящие способности, сделав его вновь защитником людей и союзником Общества душ. В финале он одерживает победу и окончательно принимает свою судьбу как проводника между мирами.

На этом аниме закончилось, не успев экранизировать заключительную «Кровавую войну Тысячелетней Крови». Спустя годы студия вернулась к проекту, и новая часть завершает историю уже в полном соответствии с мангой.