Чем закончилось аниме «Дороро»?

Аниме «Дороро» (2019) — это экранизация классической манги Осаму Тэдзуки, и в нём 24 эпизода. История завершена, второго сезона нет и не планируется.

В финальных эпизодах Хяккимару приходит к своим родителям. Его мать Нуи погибает, пытаясь защитить сына от собственного мужа — Дайго Кагемицу, который оказывается связан с оставшимися демонами. Хяккимару убивает отца, тем самым окончательно разрывая демонический договор, и восстанавливает своё тело.

Самый неоднозначный момент финала — расставание с Дороро. Хяккимару не объясняет ничего, просто уходит один в неизвестном направлении. Он оставляет Дороро свой мешочек с семенами, которые когда-то подарила ему Мио. В эпилоге проходит время, Дороро подросла и живёт мирной жизнью. Открытый финал намекает, что Хяккимару однажды вернётся, но прямого подтверждения этому нет.

Мнения зрителей разделились: одни считают финал достойным и символичным, другие — смазанным, потому что расставание героев ощущается слишком резким после всего, что они пережили вместе.