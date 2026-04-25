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Чем закончилось аниме «Адский рай»?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 25 апреля 2026 Дата обновления ответа: 25 апреля 2026

На данный момент вышло 2 сезона по 13 серий. Второй сезон стартовал в январе 2026 года и завершился 5 апреля 2026-го.

Первый сезон закончился на важном рубеже: Габимару и его спутники прорвались через начальный уровень острова и добрались до врат земли богов. Главная тайна раскрыта — эликсира бессмертия в привычном виде на острове нет. Вместо него — жизненная сила жертв, павших на этой земле. В сцене после титров показали, что на остров направляется новая экспедиция под руководством Сюгэна.

Второй сезон продолжил историю, добавив новых противников и углубившись в тайны острова. Сезон завершился масштабной битвой персонажей с тенсенами, но аниме адаптировало далеко не всю мангу.

Манга «Адский рай» полностью завершена (публиковалась с 2018 по 2021 год), материала хватает как минимум ещё на один сезон. Официально третий сезон пока не анонсирован, но фанаты ожидают продолжения — студия MAPPA явно не поставила точку.

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Адский рай
Адский рай аниме , приключения, боевик
2023, Япония
8.0
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