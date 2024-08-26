Меню
Чем закончилась "Моя геройская академия"?

Чем закончилась "Моя геройская академия"?

26 августа 2024
Наш ответ:

История Мидории Изуку, созданная Хорикоси Кохэем, завершилась, но не так, как многие ожидали. Последняя арка манги, в которой Мидория сражается с суперзлодеем Томурой Шигараки, оказалась настолько затянутой, что читатели начали чувствовать, будто битва длится уже несколько лет. Несмотря на это, кульминация противостояния вызвала настоящий шквал негодования.

Мидория, наконец, побеждает Томуру, но цена победы оказывается слишком высокой — он теряет свой могущественный дар «Один за всех». В последней главе манги мы видим Мидорию уже не героем, а обычным учителем в Академии, без дара, но с огромной любовью к своим ученикам. Финальная сцена, где Всемогущий дарит ему новый супер костюм, чтобы он мог снова бороться с преступностью, должна была бы добавить оптимизма, но вместо этого вызвала лишь еще большее разочарование. Поклонники назвали финал торопливым, нелогичным и плохо проработанным.

А пока аниме «Моя геройская академия» продолжает выходить, его поклонники с тревогой ждут, будет ли финал таким же разочаровывающим, или сценаристы решат отклониться от оригинала и предложат иной конец этой истории.

