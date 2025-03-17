Чем заканчивается аниме «Поднятие уровня в одиночку»?

Меню
Олег Скрынько 17 марта 2025 Дата обновления: 17 марта 2025
Наш ответ:

Концовка аниме-сериала «Поднятие уровня в одиночку» состоит из двух частей. В первой Сон Джин Ву одерживает победу над большинством Правителей. В этом ему помогают друзья и теневая армия. Протагонист вступает в битву с Драконьим Императором и побеждает при содействии Владык. Однако победа дается высокой ценой: отец и многие друзья погибли, а целые страны оказались разрушены. Осознав, что оно того не стоило, главный герой решает с позволения Владык прибегнуть к «Чаше перерождения» и вернуться в прошлое, чтобы все исправить.

«Чаша перерождения» позволяет отменить события последних десяти лет, но использовать этот ход можно ограниченное количество раз. В этой связи у Джин Ву есть лишь одна попытка изменить ход истории.

Во второй концовке Сон Джин Ву сохраняет могущество Повелителя теней, в одиночку идет в страну Правителей и одерживает над ними верх. Герою удается избежать появления врат на Земле. Он расправляется с врагами и теперь живет, держа свои способности в тайне. О подвигах Джина Ву никто не помнит и не знает, кроме Владык. Однако протагонисту удалось спасти всех, кого не смог уберечь в прошлой жизни, включая Го Гун Хи. Также Джин Ву получает возможность жить со своей возлюбленной Ча Хаен.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Поднятие уровня в одиночку
Поднятие уровня в одиночку аниме , фэнтези
2024, Япония/Южная Корея
9.0
