C какой главы читать мангу «Человек-бензопила» после аниме?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 25 ноября 2025 Дата обновления ответа: 25 ноября 2025

«Человек-бензопила» — хитовый аниме-сериал, основанный на одноименной манге Тацуки Фудзимото. На данный момент проект включает один сезон, а также полнометражный аниме-фильм «Человек-бензопила. Фильм: История Резе».

На какой главе закончилось аниме «Человек-бензопила»?

Первый сезон сериала, насчитывающий 12 эпизодов, охватывает первые 38 глав манги (первые четыре тома и начало пятого). Что до фильма «История Резе», то он охватывает главы манги 40–52. Таким образом, если вы посмотрели и первый сезон, и полнометражное продолжение, то дальше можно читать мангу с главы номер 53.

Когда выйдет второй сезон сериала?

Второй сезон официально пока не анонсирован, но ожидается, что новые серии выйдут либо в 2026 году, либо даже в 2027 году.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Человек-бензопила. Фильм: История Резе боевик, приключения, анимация
2025, Япония
8.0
Человек-бензопила
Человек-бензопила аниме , боевик, приключения
2022, Япония
8.0
