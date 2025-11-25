«Человек-бензопила» — аниме японского производства, популярное во всем мире, включая Россию.

Аниме «Человек-бензопила» запретили в России?

Нет, в России аниме «Человек-бензопила» пока не запретили. Напротив, полнометражное продолжение анимационного сериала по манге Тацуки Фудзимото появится в кинотеатрах 4 декабря 2025 года. Причем посмотреть его можно будет как на языке оригинала с субтитрами, так и в дубляже.

О чем аниме

Аниме повествует о подростке Дэндзи, который едва сводит концы с концами в мире, где демоны — обычное явление. Занимаясь нелегальной охотой на них, он однажды оказывается на грани гибели. Его спасает собственный питомец, демон Потито, с которым Дэндзи сливается, получая способность превращать части своего тела в бензопилы. Благодаря этой силе его нанимают в Бюро общественной безопасности, где он становится частью команды охотников на демонов, работая вместе с угрюмым Аки, буйной Пауэр и таинственной руководительницей Макимой.



Однако привычный ход событий нарушает случайная встреча. Прячась от дождя в телефонной будке, Дэндзи знакомится с очаровательной баристой Резе и мгновенно влюбляется. Но он даже не подозревает, что эта милая девушка на самом деле является смертельно опасной полудемоницей по прозвищу Девочка-бомба.