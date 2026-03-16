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В турецком сериал «бесценное время» кто убил турула? Я не совсем понял этот момент, кто его пристрелил?
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В турецком сериал «бесценное время» кто убил турула? Я не совсем понял этот момент, кто его пристрелил?
Задаёт вопрос:
Андрей Ливаков
В настоящий момент готовится ответ на этот вопрос.
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