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Киноафиша Спроси Киноафишу Актеры и актрисы В какой серии турецкого сериала «бесценное время» Хакан бросался на Каролин то ли тапками, то ли еще чем-то все было на улице что бы она уходила, а та кричала: « ты идиот, Хакан» ? Она была в белой шубе, если я не ошибаюсь. Это 3 сезон.

В какой серии турецкого сериала «бесценное время» Хакан бросался на Каролин то ли тапками, то ли еще чем-то все было на улице что бы она уходила, а та кричала: « ты идиот, Хакан» ? Она была в белой шубе, если я не ошибаюсь. Это 3 сезон.

Задаёт вопрос: Андрей Ливаков
В настоящий момент готовится ответ на этот вопрос.
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