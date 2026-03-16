КиноафишаСпроси КиноафишуАктеры и актрисыВ какой серии турецкого сериала «бесценное время» Хакан бросался на Каролин то ли тапками, то ли еще чем-то все было на улице что бы она уходила, а та кричала: « ты идиот, Хакан» ? Она была в белой шубе, если я не ошибаюсь. Это 3 сезон. Только по российской версии скажите и по сезона например: в 3 сезоне там 41, в какой из 41 серий этот момент?
В какой серии турецкого сериала «бесценное время» Хакан бросался на Каролин то ли тапками, то ли еще чем-то все было на улице что бы она уходила, а та кричала: « ты идиот, Хакан» ? Она была в белой шубе, если я не ошибаюсь. Это 3 сезон. Только по российской версии скажите и по сезона например: в 3 сезоне там 41, в какой из 41 серий этот момент?
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