Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Рейс 298» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Актеры и актрисы В какой серии турецкого сериала «бесценное время» Хакан бросался на Каролин то ли тапками, то ли еще чем-то все было на улице что бы она уходила, а та кричала: « ты идиот, Хакан» ? Она была в белой шубе, если я не ошибаюсь. Это 3 сезон. Только по российской версии скажите и по сезона например: в 3 сезоне там 41, в какой из 41 серий этот момент?

В какой серии турецкого сериала «бесценное время» Хакан бросался на Каролин то ли тапками, то ли еще чем-то все было на улице что бы она уходила, а та кричала: « ты идиот, Хакан» ? Она была в белой шубе, если я не ошибаюсь. Это 3 сезон. Только по российской версии скажите и по сезона например: в 3 сезоне там 41, в какой из 41 серий этот момент?

Задаёт вопрос: Андрей Ливаков
В настоящий момент готовится ответ на этот вопрос.
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 61 комментарий
В каком порядке смотреть киновсленную Marvel (КВМ) по хронологии? 21 комментарий
Когда 2 сезон сериала "Агентство О.К.О."? 1 комментарий
Пластиковые бутылки из-под молока больше не выбрасываю: берегу каждую ради 3-х гениальных лайфхаков
Сперва в розетку или в ноут? Вот как надо правильно ставить ноутбук на зарядку – запоминайте, чтоб гаджет не сгорел
Шарики от пустых дезодорантов не выкидываю никогда: раз и навсегда забыл о «вонючей» проблеме (летом без него из дома не выхожу)
Netflix вбухал в этот киберпанк-сериал $126 млн и закрыл — а ведь это «водоворот экшена и заговоров» в декорациях «Бегущего по лезвию»
3 свежих детектива проглотите за день, а вспоминать будете неделями: в №1 звезда «Игры в кальмара»
«Первый отдел», конечно, сложно заменить, но этот мини-сериал 2026 года способен увлечь не меньше — всего 6 эпизодов по 30 минут
Думала, после «Настоящего детектива» меня уже ничем не удивить, но эти 7 триллеров оказались очень хороши
«Пересмотрел "Бриллиантовую руку" – смеялся как ненормальный»: вдруг понял, почему в СССР комедии были смешнее
Пересмотрели все фильмы с Никулиным? Тогда для вас тест: вспомните 7 деталей сюжета из культовых кинолент
7-го сезона «Пса», увы, не будет — но зрители НТВ нашли аналог не хуже: сюжет такой же, а рейтинги запредельные
После разочарования в новинках включил 6 старых семейных фильмов 90-х: оказались актуальными по сей день
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше