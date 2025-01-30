Сколько заплатили Бураку Озчивиту за съемки в «Ёлках 11»?

Меню
Олег Скрынько 30 января 2025 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«Ёлки 11» — российский новогодний фильм, вышедший в прокат 19 декабря 2024 года. В актерский состав вошли многие именитые российские артисты, но гвоздем программы стал турецкий актер Бурак Озчивит, прославившийся по ролям в сериалах «Великолепный век», «Королек — птичка певчая», «Черная любовь» и «Основание: Осман». Примечательно, что кроме «Ёлок 11», Озчивит снялся еще в одном российском проекте — «Я к тебе надолго». Очевидно, что привлечение Озчивита стоило немалых денег. Более того, он прибыл на съемки в Москву вместе со своей женой. Точный гонорар актера не разглашается. Продюсер Дмитрий Ашуров предположил, что это может быть сумма в районе $100 тыс. (10 млн рублей).

