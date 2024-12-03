Меню
Сколько лет Яковлеву в фильме «Иван Васильевич меняет профессию»?

Олег Скрынько 3 декабря 2024 Дата обновления: 3 декабря 2024
Наш ответ:

В советской научно-фантастической комедии «Иван Васильевич меняет профессию» (1973) Юрий Яковлев сыграл сразу две роли. По сюжету инженеру Шурику удается в собственной квартире собрать машину времени. Запустив ее, Шурик открывает портал в Россию XVI века. Яковлев воплотил царя Иван IV Васильевич, который более известен как Иван Грозный, а также соседа Шурика в лице управдома Ивана Васильевича Бунши. На момент съемок фильма Яковлеву было 44 года (родился актер 25 апреля 1928 года).

Иван Васильевич меняет профессию
Иван Васильевич меняет профессию комедия, фантастика
1973, СССР
8.0
