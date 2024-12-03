Сколько лет Яковлеву в фильме «Иван Васильевич меняет профессию»?

В советской научно-фантастической комедии «Иван Васильевич меняет профессию» (1973) Юрий Яковлев сыграл сразу две роли. По сюжету инженеру Шурику удается в собственной квартире собрать машину времени. Запустив ее, Шурик открывает портал в Россию XVI века. Яковлев воплотил царя Иван IV Васильевич, который более известен как Иван Грозный, а также соседа Шурика в лице управдома Ивана Васильевича Бунши. На момент съемок фильма Яковлеву было 44 года (родился актер 25 апреля 1928 года).
