Киноафиша Спроси Киноафишу Актеры и актрисы Сколько лет Куравлеву в фильме «Иван Васильевич меняет профессию»?

Олег Скрынько 3 декабря 2024 Дата обновления: 3 декабря 2024
Наш ответ:

В советской научно-фантастической комедии «Иван Васильевич меняет профессию» (1973) Леонид Куравлев сыграл одну из главных ролей, воплотив обаятельного и пронырливого вора Жоржа Милославского. По сюжету он решает ограбить квартиру зажиточного стоматолога Антона Семеновича Шпака, предварительно узнав, когда того не будет дома. В дальнейшем, став свидетелями запуска машины времени, созданной Шуриком, Милославский вместе с управдомом Иваном Васильевичем Буншей попадают в Москву времен Ивана Грозного. Спасаясь от стражи, Милославский переодевает Буншу в царя, а сам представляется князем. На момент съемок фильма Куравлеву было 36 лет (родился актер 8 октября 1936 года).

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Иван Васильевич меняет профессию
Иван Васильевич меняет профессию комедия, фантастика
1973, СССР
8.0
