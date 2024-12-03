Сколько лет Куравлеву в фильме «Иван Васильевич меняет профессию»?

В советской научно-фантастической комедии «Иван Васильевич меняет профессию» (1973) Леонид Куравлев сыграл одну из главных ролей, воплотив обаятельного и пронырливого вора Жоржа Милославского. По сюжету он решает ограбить квартиру зажиточного стоматолога Антона Семеновича Шпака, предварительно узнав, когда того не будет дома. В дальнейшем, став свидетелями запуска машины времени, созданной Шуриком, Милославский вместе с управдомом Иваном Васильевичем Буншей попадают в Москву времен Ивана Грозного. Спасаясь от стражи, Милославский переодевает Буншу в царя, а сам представляется князем. На момент съемок фильма Куравлеву было 36 лет (родился актер 8 октября 1936 года).
