Актеры и актрисы
Сколько лет было Натали Портман в фильме «Леон»?
Почемучка
29 июня 2017
Дата обновления: 29 июня 2017
Наш ответ:
«Леон», культовая драма с Натали Портман и Жаном Рено в главных ролях, вышла в сентябре 1994 года. На момент съемок и выхода фильма «Леон» Натали Портман было всего 12 лет (прослушивание на роль юная актриса проходила, когда ей было всего 11).
Теги:
факты о фильме
Без ядерных взрывов и голой Флоренс Пью: Киллиан Мерфи выбрал лучшую сцену в «Оппенгеймере» — Нолан с ним категорически не согласен
