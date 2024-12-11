Сколько лет было актерам в фильме «Гарри Поттер и философский камень»?

«Гарри Поттер и философский камень» — фэнтезийный фильм на основе одноименного романа Джоан Роулинг, вышедший в 2001 году. На момент съемок Дэниэлу Рэдклиффу (Гарри Поттер) было 11 лет, Эмме Уотсон (Гермиона Грэйнджер) — 10 лет, Руперту Гринту (Рон Уизли) — 12 лет, Тому Фелтону (Драко Малфой) — 13 лет, Робби Колтрейну (Рубеус Хагрид) — 50 лет, Мэгги Смит (Минерва МакГонагалл) — 65 лет, Алану Рикману (Северус Снегг) — 54 года, Ричарду Харрису (Альбус Дамблдор) — 69 лет, Мэттью Льюису (Невилл Долгопупс) — 11 лет, Гарри Меллингу (Дадли Дурсль) — 11 лет, Бонни Райт (Джинни Уизли) — 9 лет, Иэну Харту (профессор Квиррелл) — 36 лет.
