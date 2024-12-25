Сколько лет актрисе, которая сыграла Плаксу Миртл в «Гарри Поттере»?

Плакса Миртл — персонаж из книг о Гарри Поттере. Она впервые появляется в книге «Гарри Поттер и Тайная комната», играя важную роль в сюжете. Миртл Уоррен — призрак студентки «Хогвартса», которая случайно погибла, когда Том Реддл (Волан-де-Морт) во время своей учебы в школе открыл Тайную комнату. Миртл умерла, посмотрев в глаза Василиску. Призрак девочки поселился в туалете, где находится вход в Комнату. Кроме того, в дальнейшем выясняется, что 16-летний Волан-де-Морт использовал убийство Миртл, чтобы создать свой первый крестраж, оболочкой которой стал его дневник. В фильме «Гарри Поттер и Тайная комната» (2002) 13-летнюю Миртл сыграла английская актриса Ширли Хендерсон. На момент съемок ей было 36 лет.
