Сколько лет актерам в фильме «Москва слезам не верит»?

Сколько лет актерам в фильме «Москва слезам не верит»?

Олег Скрынько 4 декабря 2024 Дата обновления: 4 декабря 2024
Наш ответ:

Действие знаменитой советской мелодрамы «Москва слезам не верит» охватывает около двадцати лет: в первой серии главные героини предстают студентками, тогда как во второй они уже состоявшиеся женщины. Соответственно, в разном возрасте фигурируют и многие другие персонажи, хотя Гоша появляется только во второй половине картины. На момент производства Вере Алентовой (Катерина) было 38 лет, Алексею Баталову (Гоша) — 52 года, Ирине Муравьевой (Людмила) — 31 год, Борису Сморчкову (Николай) — 36 лет, Раисе Рязановой (Антонина) — 36 лет, Александру Фатюшину (Сергей Гурин) — 29 лет, Юрию Васильеву (Рудольф) — 41 год, Олегу Табакову (любовник Володя) — 45 лет.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Москва слезам не верит
Москва слезам не верит мелодрама, комедия
1979, СССР
8.0
Комментарии Обсудить в чате
