Сколько лет актерам в фильме «Москва слезам не верит»?

Действие знаменитой советской мелодрамы «Москва слезам не верит» охватывает около двадцати лет: в первой серии главные героини предстают студентками, тогда как во второй они уже состоявшиеся женщины. Соответственно, в разном возрасте фигурируют и многие другие персонажи, хотя Гоша появляется только во второй половине картины. На момент производства Вере Алентовой (Катерина) было 38 лет, Алексею Баталову (Гоша) — 52 года, Ирине Муравьевой (Людмила) — 31 год, Борису Сморчкову (Николай) — 36 лет, Раисе Рязановой (Антонина) — 36 лет, Александру Фатюшину (Сергей Гурин) — 29 лет, Юрию Васильеву (Рудольф) — 41 год, Олегу Табакову (любовник Володя) — 45 лет.
