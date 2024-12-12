Меню
Сколько лет актерам в фильме «Гарри Поттер и узник Азкабана»?

Олег Скрынько 12 декабря 2024 Дата обновления: 12 декабря 2024
Наш ответ:

«Гарри Поттер и узник Азкабана» (2004) — третий фильм о приключениях юного волшебника, созданного британской писательницей Джоан Роулинг. По сюжету Гарри, Рону, Гермионе и их однокурсникам по 13 лет. Съемки проходили с февраля по ноябрь 2003 года. На момент производства фильма Дэниэлу Рэдклиффу (Гарри Поттер) было 14 лет, Руперту Гринту (Рон Уизли) — 15 лет, Эмме Уотсон (Гермиона Грэйнджер) — 13 лет, Тому Фелтону (Драко Малфой) — 16 лет, Алану Рикману (Северус Снегг) — 57 лет, Мэгги Смит (Минерва МакГонагалл) — 69 лет, Робби Колтрейну (Рубеус Хагрид) — 53 года, Майклу Гэмбону (Альбус Дамблдор) — 63 года, Гари Олдману (Сириус Блэк) — 45 лет, Дэвиду Тьюлису (Римус Люпин) — 40 лет, Тимоти Споллу (Питер Петтигрю) — 46 лет, Джеймсу и Оливеру Фелпсам (Фред и Джордж Уизли) — по 17 лет.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Гарри Поттер и узник Азкабана
Гарри Поттер и узник Азкабана приключения, семейный, фэнтези
2004, США / Великобритания
8.0
