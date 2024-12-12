Сколько лет актерам в фильме «Гарри Поттер и Орден Феникса»?

«Гарри Поттер и Орден Феникса» (2007) — пятый фильм о приключениях юного волшебника, созданного британской писательницей Джоан Роулинг. По сюжету Гарри, Рону, Гермионе и их однокурсникам по 15 лет. Съемки проходили с февраля по ноябрь 2006 года. На момент производства фильма Дэниэлу Рэдклиффу (Гарри Поттер) было 17 лет, Руперту Гринту (Рон Уизли) — 18 лет, Эмме Уотсон (Гермиона Грэйнджер) — 16 лет, Тому Фелтону (Драко Малфой) — 19 лет, Имелде Стонтон (Долорес Амбридж) — 50 лет, Алану Рикману (Северус Снегг) — 60 лет, Мэгги Смит (Минерва МакГонагалл) — 72 года, Робби Колтрейну (Рубеус Хагрид) — 56 лет, Майклу Гэмбону (Альбус Дамблдор) — 66 лет, Гари Олдману (Сириус Блэк) — 48 лет, Дэвиду Тьюлису (Римус Люпин) — 43 года, Джеймсу и Оливеру Фелпсам (Фред и Джордж Уизли) — по 20 лет, Эванне Линч (Полумна Лавгуд) — 15 лет, Рэйфу Файнсу (Волан-де-Морт) — 44 года, Кэти Льюнг (Чжоу Чанг) — 19 лет.
