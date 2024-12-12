Меню
Сколько лет актерам в фильме «Гарри Поттер и Орден Феникса»?

Олег Скрынько 12 декабря 2024 Дата обновления: 12 декабря 2024
Наш ответ:

«Гарри Поттер и Орден Феникса» (2007) — пятый фильм о приключениях юного волшебника, созданного британской писательницей Джоан Роулинг. По сюжету Гарри, Рону, Гермионе и их однокурсникам по 15 лет. Съемки проходили с февраля по ноябрь 2006 года. На момент производства фильма Дэниэлу Рэдклиффу (Гарри Поттер) было 17 лет, Руперту Гринту (Рон Уизли) — 18 лет, Эмме Уотсон (Гермиона Грэйнджер) — 16 лет, Тому Фелтону (Драко Малфой) — 19 лет, Имелде Стонтон (Долорес Амбридж) — 50 лет, Алану Рикману (Северус Снегг) — 60 лет, Мэгги Смит (Минерва МакГонагалл) — 72 года, Робби Колтрейну (Рубеус Хагрид) — 56 лет, Майклу Гэмбону (Альбус Дамблдор) — 66 лет, Гари Олдману (Сириус Блэк) — 48 лет, Дэвиду Тьюлису (Римус Люпин) — 43 года, Джеймсу и Оливеру Фелпсам (Фред и Джордж Уизли) — по 20 лет, Эванне Линч (Полумна Лавгуд) — 15 лет, Рэйфу Файнсу (Волан-де-Морт) — 44 года, Кэти Льюнг (Чжоу Чанг) — 19 лет.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Дэниел Рэдклифф
Дэниел Рэдклифф
Daniel Radcliffe
Руперт Гринт
Руперт Гринт
Rupert Grint
Эмма Уотсон
Эмма Уотсон
Emma Watson
Имелда Стонтон
Имелда Стонтон
Imelda Staunton
Том Фелтон
Том Фелтон
Tom Felton
Алан Рикман
Алан Рикман
Alan Rickman
Мэгги Смит
Мэгги Смит
Maggie Smith
Робби Колтрейн
Робби Колтрейн
Robbie Coltrane
Майкл Гэмбон
Майкл Гэмбон
Michael Gambon
Гэри Олдман
Гэри Олдман
Gary Oldman
Дэвид Тьюлис
Дэвид Тьюлис
David Thewlis
Оливер Фелпс
Oliver Phelps
Джеймс Фелпс
James Phelps
Эванна Линч
Эванна Линч
Evanna Lynch
Рэйф Файнс
Рэйф Файнс
Ralph Fiennes
Кэти Льюнг
Кэти Льюнг
Katie Leung

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Гарри Поттер и Орден Феникса
Гарри Поттер и Орден Феникса сказка, семейный, драма, приключения
2007, Великобритания / США
7.0
