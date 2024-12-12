Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Актеры и актрисы Сколько лет актерам в фильме «Гарри Поттер и Кубок огня»?

Олег Скрынько 12 декабря 2024 Дата обновления: 12 декабря 2024
Наш ответ:

«Гарри Поттер и Кубок огня» (2005) — четвертый фильм о приключениях юного волшебника, созданного британской писательницей Джоан Роулинг. По сюжету Гарри, Рону, Гермионе и их однокурсникам по 14 лет. Съемки проходили с мая 2004 года по март 2005 года. На момент выхода фильма Дэниэлу Рэдклиффу (Гарри Поттер) было 16 лет, Руперту Гринту (Рон Уизли) — 17 лет, Эмме Уотсон (Гермиона Грэйнджер) — 15 лет, Тому Фелтону (Драко Малфой) — 18 лет, Роберту Паттинсону (Седрик Диггори) — 19 лет, Кэти Льюнг (Чжоу Чанг) — 18 лет, Алану Рикману (Северус Снегг) — 59 лет, Мэгги Смит (Минерва МакГонагалл) — 71 год, Робби Колтрейну (Рубеус Хагрид) — 55 лет, Майклу Гэмбону (Альбус Дамблдор) — 65 лет, Рэйфу Файнсу (Волан-де-Морт) — 43 года, Дэвиду Теннанту (Барти Крауч — младший) — 34 года, Брендану Глисону (Аластор Грюм) — 50 лет.

