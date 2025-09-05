Почему заменили Абдулу в сериале «Клюквенный щербет»?

«Клюквенный щербет» — турецкий мелодраматический сериал, стартовавший в 2022 году. 12 сентября 2025 года начнет выходить четвертый сезон.
Одним из ключевых персонажей этой саги выступает глава семейства Унал в лице Абдулы. Его долгое время играл актер Сеттар Танрыоген, но в дальнейшем роль перешла к Ахмеду Мюмтазу Тайлану. Дело в том, что Сеттар Танрыоген был вынужден покинуть проект из-за серьезных проблем со здоровьем. В январе 2024 года 61-летний артист перенес кровоизлияние в мозг. Ему потребовалась операция и длительная реабилитация. В дальнейшем актеру понадобилась еще одна операция.
Авторизация по e-mail