Почему заменили Абдулу в сериале «Клюквенный щербет»?

Олег Скрынько 5 сентября 2025 Дата обновления: 5 сентября 2025
Наш ответ:

«Клюквенный щербет» — турецкий мелодраматический сериал, стартовавший в 2022 году. 12 сентября 2025 года начнет выходить четвертый сезон.

Почему Абдулу играет другой актер?

Одним из ключевых персонажей этой саги выступает глава семейства Унал в лице Абдулы. Его долгое время играл актер Сеттар Танрыоген, но в дальнейшем роль перешла к Ахмеду Мюмтазу Тайлану. Дело в том, что Сеттар Танрыоген был вынужден покинуть проект из-за серьезных проблем со здоровьем. В январе 2024 года 61-летний артист перенес кровоизлияние в мозг. Ему потребовалась операция и длительная реабилитация. В дальнейшем актеру понадобилась еще одна операция.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Сеттар Танрыоген
Сеттар Танрыоген
Settar Tanriogen
Ахмет Мюмтаз Тайлан
Ahmet Mümtaz Taylan

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Клюквенный щербет
Клюквенный щербет драма
2022, Турция
9.0
