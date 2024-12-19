Меню
Почему в «Приключениях Паддингтона 3» миссис Браун сыграла другая актриса?

Олег Скрынько 19 декабря 2024 Дата обновления: 19 декабря 2024
Наш ответ:

«Приключения Паддингтона» — серия британских фильмов для семейной аудитории, повествующие о перуанском медвежонке Паддингтоне, который оказывается в Лондоне и становится членом семьи Браунов. В «Приключениях Паддингтона» (2014) и «Приключениях Паддингтона 2» (2017) миссис Браун воплотила Салли Хокинс, но в триквеле ее заменила Эмили Мортимер. Рекаст связан с тем, что Хокинс отказалась сниматься в третьей части. В официальном заявлении по этому поводу актриса объяснила: «Мне кажется, что настало время передать эстафету кому-то другому. Нет кандидатуры лучше, чем великолепная Эмили Мортимер. Она передаст сущность Мэри Браун, но сделает это по-своему. При этом я всегда буду любить мир Паддингтона».

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Приключения Паддингтона 3
Приключения Паддингтона 3 приключения, анимация, комедия
2024, Франция / США
7.0
Приключения Паддингтона 2
Приключения Паддингтона 2 фэнтези, семейный, приключения
2017, Великобритания / Франция
7.0
Приключения Паддингтона
Приключения Паддингтона семейный, комедия, приключения
2014, Великобритания / Франция / США / Канада
7.0
