КиноафишаСпроси КиноафишуАктеры и актрисыПочему Тун Яо и Чен расстались в реальной жизни? Я посмотрела первый сезон все серии мне очень понравилось я прошу вас Режиссеры, актёры, сценаристы умоляю вас снимите второй сезон очень интересно я поставила на первый сезон 10 звёзд и на второй поставлю сезон 10 звёзд если вы с ними типа пожалуйста молю вас!!!!!
Почему Тун Яо и Чен расстались в реальной жизни? Я посмотрела первый сезон все серии мне очень понравилось я прошу вас Режиссеры, актёры, сценаристы умоляю вас снимите второй сезон очень интересно я поставила на первый сезон 10 звёзд и на второй поставлю сезон 10 звёзд если вы с ними типа пожалуйста молю вас!!!!!
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