Киноафиша Спроси Киноафишу Актеры и актрисы Почему Маколей Калкин перестал сниматься в кино?

Олег Скрынько 25 декабря 2024 Дата обновления: 25 декабря 2024
Наш ответ:

Маколей Калкин, знаменитый благодаря роли Кевина в фильмах «Один дома», на долгие годы ушел из кино. Причин было несколько. Во-первых, актера сильно утомил бешеный ритм съемок, на который наложилось давление его отца-менеджера. В 1994 году Калкин, усталый от однотипных ролей, решил приостановить свою карьеру. Это совпало с чередой неудач в прокате — три фильма с его участием провалились, что подорвало его дальнейшие перспективы. В это время его личная жизнь также переживала тяжелые моменты: развод родителей и семейные проблемы сильно сказались на психоэмоциональном состоянии актера.

После этого Маколей решил оставить Голливуд и начать более спокойную жизнь. Он вернулся в кино только спустя несколько лет, но Голливуд уже быстро забыл о нем. Попытки возродить карьеру не увенчались успехом, и актер погрузился в другие творческие занятия — музыку и писательство, но и это не принесло ему широкой популярности.

Сейчас, после долгих лет реабилитации и восстановления, Калкин вновь вернулся к съемкам, однако его карьера уже не такая яркая, как в юности.

На ком женат Маколей Калкин?

Маколей Калкин женат на актрисе Бренде Сонг. Пара познакомилась в 2017 году на съемках комедии «Мальчишник в Таиланде». В 2021 году у них родился сын, Дакота, в честь погибшей сестры Маколея.

 

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке
Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке комедия, семейный, приключения
1992, США
7.0
Один дома
Один дома криминал, комедия, семейный
1990, США
8.0
