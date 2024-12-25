Почему Маколей Калкин перестал сниматься в кино?

Наш ответ:

Маколей Калкин, знаменитый благодаря роли Кевина в фильмах «Один дома», на долгие годы ушел из кино. Причин было несколько. Во-первых, актера сильно утомил бешеный ритм съемок, на который наложилось давление его отца-менеджера. В 1994 году Калкин, усталый от однотипных ролей, решил приостановить свою карьеру. Это совпало с чередой неудач в прокате — три фильма с его участием провалились, что подорвало его дальнейшие перспективы. В это время его личная жизнь также переживала тяжелые моменты: развод родителей и семейные проблемы сильно сказались на психоэмоциональном состоянии актера.

После этого Маколей решил оставить Голливуд и начать более спокойную жизнь. Он вернулся в кино только спустя несколько лет, но Голливуд уже быстро забыл о нем. Попытки возродить карьеру не увенчались успехом, и актер погрузился в другие творческие занятия — музыку и писательство, но и это не принесло ему широкой популярности.

Сейчас, после долгих лет реабилитации и восстановления, Калкин вновь вернулся к съемкам, однако его карьера уже не такая яркая, как в юности.

На ком женат Маколей Калкин?

Маколей Калкин женат на актрисе Бренде Сонг. Пара познакомилась в 2017 году на съемках комедии «Мальчишник в Таиланде». В 2021 году у них родился сын, Дакота, в честь погибшей сестры Маколея.