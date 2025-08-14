Меню
Почему Алексей Юрченко ушел из сериала «Родители»?

Олег Скрынько 14 августа 2025 Дата обновления: 14 августа 2025
Наш ответ:

«Родители» — популярный российский комедийный сериал о семейной жизни, стартовавший в 2015 году и в дальнейшем превратившийся в телефраншизу. Одним из ключевых персонажей этой истории является Максим Соколов в исполнении Алексея Юрченко. Однако после третьего сезона этого героя начал играть другой актер — Артем Башенин.

По какой причине ушел Юрченко?

Дело в том, что работа над четвертым сезоном велась во время пандемии COVID-19. На момент начала съемок Юрченко был за рубежом и не мог вернуться к работе. Поскольку вывести Максима из сюжета было невозможно, ведь сценарий был уже готов, продюсеры шоу решили обратиться к другому актеру. Однако зрителям такой ход совершенно не понравился.

Алексей Юрченко
Артём Башенин
Родители
Родители комедия
2015, Россия
