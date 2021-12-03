Куда поступать, чтобы выучиться на актера дубляжа?

Наш ответ:

В российских вузах нет специального направления, где готовят и выпускают именно актеров дубляжа. Если человек мечтает связать свою жизнь именно с этой профессией, ему стоит рассмотреть похожие варианты – например, поступить на направление «Актер театра и кино», «Телевизионная журналистика», «Радиовещание». Здесь студенты постигают основы сценической речи, актерского мастерства, культуры русского языка – всего того, что пригодится в профессии актерам дубляжа. Технике речи и дыхания, умению вживаться в образ можно научиться и в школах озвучки, на многочисленных курсах или онлайн-тренингах.

Однако следует помнить о том, что такие курсы длятся, как правило, всего несколько месяцев, и за этот короткий срок новичку вряд ли удастся обучиться всем тонкостям профессии.