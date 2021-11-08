Меню
Куда поступать, чтобы стать актером озвучки?

Куда поступать, чтобы стать актером озвучки?

Елена Королева 8 ноября 2021 Дата обновления: 8 ноября 2021
Наш ответ:

В России не существует ВУЗов, где можно было бы получить профессию актера дубляжа или актера озвучки. По сути, озвучка не требует каких-то специальных навыков, кроме актерского мастерства, поэтому актерами озвучки чаще всего становятся профессиональные актеры, получившие актерское образование в специализированных учебных заведениях, хотя это и не обязательно. Помимо этого, существует множество частных учебных заведений и курсов, где студентам предлагается научиться озвучивать, а преподавателями в таких школах являются, как правило, действующие актеры. Отдельно можно отметить профессию диктора радио.

Дикторами часто становятся журналисты или люди, получившие образование в сфере кино и телевидения, актер дубляжа и диктор – это не одно и то же, поскольку от первых требуется умение перевоплощаться, а от вторых – четкий и поставленный голос и богатая, грамотная речь.

