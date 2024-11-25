Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Актеры и актрисы Кто жив из актеров фильма «Операция “Ы”»?

Олег Скрынько 25 ноября 2024 Дата обновления: 25 ноября 2024
Наш ответ:

«Операция “Ы” и другие приключения Шурика» — классическая советская комедия Леонида Гайдая, вышедшая в 1965 году. Из членов основного актерского состава на данный момент живы Наталья Селезнева (Лида из новеллы «Наваждение»), Людмила Ковалец (Ира, заснувшая в трамвае подружка Лиды) и Татьяна Градова (беспокойная девочка Лена, за которой должен присмотреть Шурик, пока ее бабушка охраняет склад в новелле «Операция “Ы”»). К сожалению, остальные артисты, фигурирующие в фильме, уже ушли из жизни.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Операция "Ы" и другие приключения Шурика
Операция "Ы" и другие приключения Шурика комедия
1965, СССР
8.0
