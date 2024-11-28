Кто умер из актеров фильма «Чародеи»?

«Чародеи» — советская новогодняя сказка, премьера которой состоялась на телевидении в 1982 году. Из членов основного актерского состава в живых на данный момент нет следующих артистов: Александра Яковлева (умерла в 2022 году) Александр Абдулов (умер в 2008 году), Валентин Гафт (умер в 2020 году), Семен Фарада (умер в 2009 году), Валерий Золотухин (умер в 2013 году), Михаил Светин (умер в 2015 году), Роман Филиппов (умер в 1992 году), Евгений Весник (умер в 2009 году), Леонид Харитонов (умер в 1987 году), Николай Парфенов (умер в 1999 году), Николай Горлов (умер в 1989 году).
